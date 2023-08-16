Atakum Belediyesi, gelin adaylarına destek oluyor

Atakum Belediyesi, ekonomik sıkıntı yaşayan gelin adaylarına en özel günlerinde rüyalarını süsleyen gelinliklerle destek oluyor. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) evlilik hazırlığı yapan gelin adaylarına, hayallerini süsleyen gelinliklerle destek veriyor.

Atakum Belediyesi, ekonomik sıkıntı yaşayan gelin adaylarına; en özel günlerinde rüyalarını süsleyen gelinliklerle destek oluyor.

Ekonomik şartların ağırlaşması evlilik kararı alan çiftleri zorlarken; Atakum Belediyesi vatandaşları en önemli günlerinde yalnız bırakmıyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) evlilik hazırlığı yapan gelin adaylarına, hayallerini süsleyen gelinliklerle destek veriyor.

Merkez, hayırseverlerin bağışladığı 50 adet gelinliğin yanı sıra nişan ve kına elbiselerinin yer aldığı konsept mağazasını ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanıma açtı. Düğün davetiyesini getiren vatandaşlar, zevklerine uygun gelinliklerin yanı sıra nişan ve kına elbiseleri alabilecek. Vatandaşlar hayatlarının en önemli günlerini süsleyecek gelinlikleri, kullandıktan sonra PAYMER'e teslim edecek. Gelinlikler, temizlenip tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlara verilecek.

Atakum Belediyesi, çalışma ile evlilik hayali kuran birçok gelin adayına destek olmayı hedefleniyor.