Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü için bayrak renklerine büründü
Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan bayrağı renklerine büründü. Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana 'Suudi Arabistan Milli Günü Kutlu Olsun' ifadesi ve Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı.
Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan bayrağı renklerine büründü.
Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, 23 Eylül'de yeşil renkle ışıklandırıldı.
Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana "Suudi Arabistan Milli Günü Kutlu Olsun" ifadesi ve Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı.
Kaynak: AA / Yaşam