Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü için bayrak renklerine büründü

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 93. yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan bayrağı renklerine büründü. Atakule'nin tepe kısmındaki ekrana 'Suudi Arabistan Milli Günü Kutlu Olsun' ifadesi ve Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı.