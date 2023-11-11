Ataköy'de Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üstüne Devrildi

ATAKÖY'de şiddetli rüzgarın etkisiyle orta refüjdeki ağaç yoldan geçen otomobilin üstüne devrildi. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Valiliği gün içerisinde öğleden sonra şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunmuştu. Öğlen saat 14.30 sıralarında sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgarın etkili olduğu Bakırköy Ataköy'de Adnan Kahveci Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaç, caddede ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Ağaç otomobilin şoför kısmının bulunduğu bölümdeki cama zarar verdi. Otomobilde hasar oluştuğu görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik oluştu. Kaza yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.