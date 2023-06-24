ASKİ, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyardı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban atıkları konusunda uyardı. Kurban atıklarının dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiği bildirildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kurban atıkları konusunda uyardı.

ASKİ'den yapılan açıklamada, kurban atıklarının dere yatakları ile atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması, vatandaşların bu konuda duyarlı ve dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Kentin dört bir yanındaki kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ediyoruz. Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlileri kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz."

Açıklamada, ayrıca bayram boyunca su kullanımında tasarrufa dikkat edilmesi istendi.