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ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Şubat Etimesgut, Gölbaşı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Şubat Etimesgut, Gölbaşı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Etimesgut, Gölbaşı, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.02.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 15.02.2025 23:55:00

Detay: Beyobası mahallesi küme evleri içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesinti yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.02.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2025 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2734.SOKAKTA @ 90 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.02.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.02.2025 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesi Yeşilağaç Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesi Yeşilağaç Sokak Ve Civarı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.02.2025 22:30:00

Tamir Tarihi: 15.02.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi 1649 Cadde içinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi ve Ahi Mesut Mahallesi Bir Kısmı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Yaşam
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