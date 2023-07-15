Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı İzmir'de, döner ustaları ve ocakbaşı çalışanları kavurucu sıcaklarda zorlu mesailerini sürdürüyor. Sıcak havalardan dolayı yazın döner ustası bulmakta zorlandıklarını belirten esnaf, zor şartlarda çalıştıklarını ve vantilatörle serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Aşırı sıcak hava en çok onları etkiliyor

Döner ustaları ve ocakbaşında çalışanların zorlu mesaisi

İZMİR - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve sıcaklığın gölgede 41 dereceye ulaştığı İzmir'de, döner ustaları ve ocakbaşı çalışanları zorlu mesailerini sürdürüyor.

Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar İzmir'de de yoğun olarak hissedilirken, gölgede 41 dereceye ulaşan havada ağır işlerde çalışanlar etkileniyor. Ateş başında saatlerce çalışıp döner kesen ve ocakbaşında çalışanlar kavurucu sıcaklara rağmen işlerini sürdürüyor. Geçimlerini sağlamak için ateşin başında çalışmak zorunda olan ustalar, zor günler yaşıyor. Ustalar bir yandan zorlanarak işini yaparken, bir yandan da vantilatörle serinlemeye çalışıyor.

"Yazın çalışacak usta bulamıyoruz"

Sıcak havalardan dolayı yazın kimsenin döner başında olmak istemediğini bu yüzden de çalışacak döner ustası bulamadıklarını belirten esnaf Fırat İşbilen, "Döner başında sıcaklık 60 70 dereceyi buluyor ama işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. Vantilatörle serinlemeye çalışıyoruz ama pek fayda etmiyor tabi ki. Yazın bu işi kimse yapmak istemiyor, bu yüzden çalışacak bir döner ustası bulamıyoruz. Biz de ailecek bu işi yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"İçtiğimiz suyun haddi hesabı yok"

Ocakbaşında çalışan kebap ustası Rüstem Temel ise, "Yazın ocakbaşında çalışmaktan terleyerek kilo veriyoruz. Kavurucu sıcaklardan dolayı ter içinde kalıyoruz, ocakbaşında bazen nefes alamıyoruz. Dışarı çıkıp bakıyoruz resmen asfalt kaynıyor. İçeri giriyoruz, burası da 60 - 65 derece. Allah yardımcımız olsun. Normalde dışarı sıcak havaya çıktığım zaman bile benim için serin oluyor. Boyuna su içiyoruz, içtiğimiz suyun haddi hesabı yok. Vantilatörle serinlemeye çalışıyoruz ama o da sıcak hava üflüyor. Zor şartlarda çalışıyoruz ama mecburuz" açıklamasında bulundu.