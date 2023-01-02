Aşiret gelini doğum yaptı, damadın akrabaları hastaneye gidip para yağdırdı

Türkiye'de aşiret gelini olduğu iddia edilen genç bir kadın, bebeğini dünyaya getirdi. Damat ve akrabaları hastaneye gidip gelinin yatağına çok sayıda para saçtı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Aşiret düğünlerinden sonra bu sefer de aşiret gelinlerinin doğumları sosyal medyada ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada son paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.

"AŞİRETE BİR YEĞEN DAHA GELDİ"

Aşiret gelini olduğu iddia edilen genç bir kadın, hastanede bebeğini dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastaneye çok sayıda kişi ziyarete geldi. Bu anlar, "Güzel ablam. Aşirete bir yeğen daha" diye paylaşıldı.

ODADA PARA SAÇTILAR

Videodaki kişilerin ellerindeki çok sayıda 200'lük banknotu genç kadının yattığı yatağa doğru bıraktığı görüldü. Bu anlar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.