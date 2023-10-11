Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde boş asfalt tankeri şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, tankerin boş olması ise muhtemel bir faciayı engelledi.

Asfalt tankeri şarampole devrildi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde boş asfalt tankeri şarampole devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DVS 326 plakalı asfalt tankeri, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, tankerin boş olması ise muhtemel bir faciayı engelledi.