ASEL BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA KÖPEKLER DE KULLANILACAK

Aksaray'da, 3 Eylül akşamı etkili olan sağanağın ardından oluşan selde annesi Hayriye Balcan ile birlikte içinde bulundukları otomobilden fırlayıp, akıntıya kapılan Asel bebek için arama çalışmaları devam ediyor. Kireçlik mevkisindeki Ulu Irmak çevresindeki ağaçlık alanların ve tarlaların içinde aramalarda şu ana kadar Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Kumbuzluoğlu, "Bütün arama- kurtarma ekiplerimizle birlikte, bütün imkanlarımız Asel için seferber ettik. Arama- kurtarmada belli bir süre sonra köpeklerle koku alma duyularının olması için çamurun belli bir kuraklığa erişmesi lazım. Yarın sabahtan itibaren köpeklerle birlikte arama çalışmalarını yapacağız. Şu anda çevre ilerimiz de bizim için seferber oldu. Gerçekten sahada büyük bir mücadele veriyoruz. Asel'i bulmak için 24 saat çalışıyoruz. Irmakta karış karış arama yapıyoruz. 10 kilometrelik alanı titizlikte tarıyoruz" dedi.