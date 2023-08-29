Artvin-Yusufeli Kara Yolunda Heyelan Kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri çalışmalarını tamamlayarak yolu kontrollü olarak ulaşıma açtı.

1) ARTVİN-YUSUFELİ KARA YOLUNDA HEYELAN KAMERADA

ARTVİN'in Yusufeli içesindeki heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna yuvarlandı. Heyelan anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Heyelan nedeniyle irili ufaklı taşların yuvarlandığı Artvin-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kara yolundan araç geçmemesi, olası felaketi önledi. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. İki saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyelan anı, bölgedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.