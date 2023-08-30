Artvin Taşlıca köyünde sağanak yağış sele neden oldu

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde etkili olan sağanak yağış sele ve su baskınlarına neden oldu. Hatila Vadisi'ndeki 16 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde etkili olan sağanak yağış sele ve su baskınlarına neden oldu.

Taşlıca köyünün de içerisinde yer aldığı Hatila Vadisi'ndeki 16 köy ve mahalle ile ulaşım sel ve heyelanlar nedeniyle sağlanamıyor.

Hatila Vadisi Milli Parkı'nda dere taşması ve yamaçtan gelen sular sele dönüştü. Taşlıca köyündeki bazı ahır ve evler hasar alırken, köy yolu tamamen ulaşıma kapandı. Yetkiler köyde hasar tespit çalışmaları yaparken, köye ulaşımın sağlanması için İl Özel İdaresi ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışma başlattı. - ARTVİN