Artvin Şavşat'ta Nehirde Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeyken kamyonetiyle Çoruh Nehri'ne düşen Zübeyir Topal'ın cansız bedeni, olaydan 91 gün sonra düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından nehirden çıkarılan Topal'ın cansız bedeni Artvin Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
UĞUR İSTANBULLU
Artvin Şavşat'ta seyir halindeyken kamyonetiyle Çoruh Nehri'ne düşen Zübeyir Topal'ın (41) cansız bedeni, olaydan 91 gün sonra düştüğü yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından nehirden çıkarılan Topal'ın cansız bedeni Artvin Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonetiyle düştüğü Çoruh nehirde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ın (41) cansız bedeni, olaydan 91 gün sonra düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu. Balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri çalışma başlattı. Bot yardımıyla ulaşılan ceset kesin kimlik tespiti için sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.