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Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yaşam Haberleri

Artvin-Yusufeli kara yolu Esenyaka mevkisinde meydana gelen heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Heyelan nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapalı kaldı ve Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin-Yusufeli kara yolu Esenyaka mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Heyelan anı, aracıyla Yusufeli'nden Artvin'e seyahat eden Berkan Torun tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Yaşam

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