Artvin Hopa'da Hortum Oluştu

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesinde liman yakınlarında oluşan hortum, vatandaşları korkuttu. Artvin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı doğrultusunda vatandaşlardan sel, heyelan, fırtına ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz için yapmış olduğu fırtına uyarısı sonrasında Artvin'in Hopa ilçesinde hortum meydana geldi. Hopa limanı yakınlarında oluşan hortum görenleri korkuttu. Vatandaşlar, hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Artvin valiliği tarafından "Doğu Karadeniz'de rüzgarın Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi beklenmektedir" uyarısı yapılırken; vatandaşların sel, heyelan, fırtına ve su baskınlarına karşıda tedbirli olması istendi.