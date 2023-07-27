Artvin'de Yol Kenarında Rastlanan Ayıya Yiyecek Veren Adam

Artvin'in Murgul ilçesinde yol kenarında rastladığı ayıya yiyecek veren Murat Yurttaş, korkup kaçan ayıya 'Gel ula gel' diye seslendi. İlçeye bağlı Maden köyündeki maden ocağında çalışan Ali Fuat Yetiş ve Murat Yurttaş, her sabah işe giderken rastladıkları ayıya yiyecek vermeye başladı. Yiyecek verdiği sırada ayı kendisinden korkup kaçınca Murat Yurttaş, 'Gel ula gel' diyerek ayıyı çağırdı. O anları ise Ali Fuat Yetiş cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.