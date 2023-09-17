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Artvin'de yerleşim yerine inen ayılar çöpte yiyecek aradı

Yaşam Haberleri

Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayıların, bir duvardan inerek çöpte yiyecek aramaları görüntülere yansıdı.

Artvin'in Murgul ilçesinde yerleşim yerine inerek çöpte yiyecek arayan 2 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Damar Mahallesi 72 Evler mevkisindeki evinin balkonunda oturan Fatih Karaca, karşı alanda 2 ayı olduğunu fark etti.

Karaca, cep telefonunun kamerasıyla ayıları bir süre kaydetti.

Görüntülerde, yerleşim yerine gelen ayıların, bir duvardan inerek çöpte yiyecek aramaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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