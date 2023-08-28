Artvin il merkezinde yaralı bir atmaca, vatandaşlar tarafından kurtarılarak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Atmaca, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Artvin'de yaralı atmaca tedavisi için Milli Parklar yetkililerine teslim edildi

ARTVİN - Artvin il merkezi Çoruh Park girişinde yol kenarında duran yaralı atmaca vatandaşlar tarafından kurtarılarak Doğa ve Milliparklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Artvin'de yaralı olduğu düşünülen atmacayı çocuklarıyla birlikte parka giden Osman Tüysüz buldu. Osman Tüysüz, yol kenarında kanat açamadan duran atmacayı yakalamak için önce üzerine kamp sandalyesi koydu sonra sandalyenin kılıfıyla atmacayı yakaladı. Tüysüz, atmacanın normalde çok yırtıcı hayvan olduğunu hatırlatarak yol kenarında çaresiz beklediğini bunun içinde ona yardım etmek istediğini söyledi. Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine yaralı atmaca veteriner hekimliğine götürüldü.

Atmaca gerekli tedavileri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salıncak.