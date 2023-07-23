Artvin'de Temmuz Ayında Kar Eğlencesi

Artvin'de hafta sonu için yaylaya çıkan gençler yol kenarında kıştan kalma kar görünce durup kar topu oynadılar. Gençlerin temmuz ayında kar eğlencesi sosyal medyada gündem oldu.

Artvin'de hafta sonu için yaylaya çıkan gençler yol kenarında kıştan kalma kar görünce durup kar topu oynadılar. Gençlerin temmuz ayında kar eğlencesi sosyal medyada gündem oldu.

Artvin'de sıcak havalardan bunalan vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Hafta sonunu Artvin'in 2 bin 900 rakımlı Bilbilan yaylasında geçirmek isteyen bir grup genç, temmuz ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Yayla yolu üzerinde yol kenarında kış ayından kalma kar gören gençler, araçlarını durdurup karın üzerinde kar topu oynadılar.

Doyasıya eğlenen gençler görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca büyük ilgi gördü. - ARTVİN