Artvin'de sağanak yağış ve heyelanlar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve heyelanlar sonucu 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca Hatila Vadisi'ndeki içme suyu borusu da patladı.

ARTVİN'de sağanak taşkın ve heyelanlara neden oldu. Heyelan sonucu Hatila Vadisi'ndeki içme suyu borusu patlarken, 8 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kente dün etkili olan sağanak su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Hatila Vadisi Milli Parkı cam teras çevresinden geçen içme suyu borusu heyelan sonucu patladı. Vadi bölgesinde merkeze bağlı bazı köylerde, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve kayalar aktığı kara yolunu ulaşıma kapattı. Patlayan su borusunu onaran il özel idare, orman işletme, belediye ve DSİ ekipleri, kapalı 8 köy yolunun ulaşıma açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı. (DHA)