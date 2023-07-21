Üye Girişi
Haberler

Artvin'de köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Artvin'de köpeklerin saldırısına uğrayan kedi, kendisini korumak için çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarıyla kediyi kurtardı. Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.

Artvin'de köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçtan inemeyen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Dere Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan Kedi, kendisini korumak için ağaca çıktı.

Çevredeki vatandaşların köpekleri bölgeden uzaklaştırmasının ardından kedi ağaçtan inmeye çalışsa da başarılı olamayarak mahsur kaldı.

Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

Artvin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.

Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Yaşam

İtfaiye Artvin kedi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title