Artvin'de köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Artvin'de köpeklerin saldırısına uğrayan kedi, kendisini korumak için çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarıyla kediyi kurtardı. Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.