Artvin'de köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Artvin'de köpeklerin saldırısına uğrayan kedi, kendisini korumak için çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarıyla kediyi kurtardı. Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.
Artvin'de köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçtan inemeyen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Dere Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan Kedi, kendisini korumak için ağaca çıktı.
Çevredeki vatandaşların köpekleri bölgeden uzaklaştırmasının ardından kedi ağaçtan inmeye çalışsa da başarılı olamayarak mahsur kaldı.
Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Artvin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları kediyi kurtardı.
Sahipli olmayan kedi, sokağa bırakıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023