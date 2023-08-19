Artvin'de kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde denize açıldığı teknesiyle kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 71 yaşındaki Mehmet Aykut'un dönmeyince yakınları Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Hopa Sahil Güvenlik ve Hopa Deniz Polisi ekipleri tarafından denizde ve kıyıda arama kurtarma çalışması sürüyor.