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Artvin'de kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Yaşam Haberleri

Artvin'in Arhavi ilçesinde denize açıldığı teknesiyle kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 71 yaşındaki Mehmet Aykut'un dönmeyince yakınları Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Hopa Sahil Güvenlik ve Hopa Deniz Polisi ekipleri tarafından denizde ve kıyıda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denize açıldığı teknesiyle kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre ilçede yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Aykut sabahın erken saatlerinde kendisine ait tekneyle denize açıldı.

Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre uzakta denize demir atan Akyurt, dönmeyince yakınları Sahil Güvenlik'ten yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, buldukları teknede Aykut'u bulamadı.

Hopa Sahil Güvenlik ve Hopa Deniz Polisi ekiplerince denizde ve kıyıda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bir helikopterin de havadan destek verdiği arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Yaşam

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