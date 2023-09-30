Artvin'de Kamyonet Arızası Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı

Artvin'de seyir halindeki bir kamyonet, motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Kamyonetin yolu kapatması üzerine vatandaşlar seferber oldu ve kamyoneti iterek yolu trafiğe açtı.

Artvin'de seyir halindeki bir kamyonet, motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Kamyonetin yolu kapatması üzerine vatandaşlar seferber oldu ve kamyoneti iterek yolu trafiğe açtı.

Artvin merkez Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyonet, motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Kamyonetin yolda kalması üzerine trafik akışı aksadı.

Durumu gören vatandaşlar, kamyoneti iterek yolu trafiğe açmak için seferber oldu. Vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kamyoneti iterek yolun kenarına çekti.

Vatandaşların yardımından dolayı memnuniyetini dile getiren sürücü, "Motor arızası nedeniyle yolda kaldım. Vatandaşların yardımı sayesinde yolu trafiğe açtık. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - ARTVİN