Artvin Deriner Barajı çevresindeki yaban keçilerinin rahat ve keyifli halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Keçiler, sürüler halinde düz duvarlara tırmanırken, görevlilerin yanlarına gelerek yiyecek aradılar. Yavru keçilerin de yer aldığı sürü, beton bariyerler üzerinde zıplayarak birbirlerini yere düşürme oyunları oynadı.

Artvin'de dağ keçilerinin keyifli halleri böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin Deriner Barajı gövdesine sürü halinde gelen yaban keçilerinin rahat ve keyifli halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 249 metre gövde yüksekliğinde bulunan Deriner Barajı çevresi yaban keçilerinin doğal yaşam alanı haline geldi. Kimi zaman yer çekimine meydan okuyan keçiler, sürüler halinde düz duvarlara tırmanıyor, kimi zaman ise görevlilerin yanlarına kadar gelerek yiyecek arıyor.

Baraj içinde yer alan Deriner Barajı Müzesi bahçesinde yeni ekilen ağaçların dallarını otlarken güvenlik görevlileri tarafından fark edilen yaban keçilerinin rahat halleri gülümsetti.

Dağ keçileri bir müddet otladıktan sonra baraj gövdesi destekleme duvarlarının üzerinde bulunan beton bariyerler üzerinde zıplamaya başladılar. Aralarında yavru keçilerinin de olduğu sürüde beton bariyerler üzerinde zıplayıp bir birlerini yere düşürme oyunları cep telefonuna kaydedildi.