Artvin'de çay toplamaya gidenleri taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan kamyonet, 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Konaklı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Çay toplamaya gidenleri taşıyan Ali T.'nin (24) kullandığı 61 DP 207 plakalı kamyonet, dağ yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada taklalar atarak düşen araçta bulunan Berat Kadir Mantar, Berkan Mantar ve sürücü Ali T. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN