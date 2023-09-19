Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı. Karşılaştığı ayı ile uzun süre boğuşan ve bunun sonucunda yaralanan şahıs yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Artvin'de ayının saldırısına uğrayan şahıs yaşadığı o dehşet anlarını anlattı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı. Karşılaştığı ayı ile uzun süre boğuşan ve bunun sonucunda yaralanan şahıs yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İlçeye bağlı Köprücü köyünde önceki gün ayı saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Cafer Yalvaç, tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Çay sezonunda Erzurum'un Şenkaya ilçesinden Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelerek çay yarıcılığı yapan Cafer Yalvaç Köprücü köyünde yeğenine misafirliğe giderken ayının saldırısına uğradı.

Köyde tek başına yolda yürürken çıkan ayı ile boğuşan Yalvaç, yolun hemen yanında bulunan boş bir eve sığınmak istedi ama ayı peşini bırakmadı. Ayı ile boğuşan adam ayak, kol ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şans eseri ayı kendisini bırakıp kaçarken, telefonla yakınlarından yardım istedi. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesine götürülen Yalvaç, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edilerek iki gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

"Gözlerimi hastanede açtım"

Yaşadığı o dehşet anları anlatan Cafer Yalvaç "Kemalpaşa'da yeğenimin yanına misafirliğe giderken ayı ile karşılaştım. Ayı bir anda peşime takıldı. Bende kaçmaya çalıştım ama çok yakındı. Harabe bir ev vardı oraya saklanayım derken o da peşime geldi. Orda boğuştuk, beni yaraladı ayağımdan, bacağımdan, kolumdan. Ondan sonrada nasıl olduysa bıraktı gitti. Gözlerimi hastanede açtım" dedi.

Olayı haber alır almaz aracıyla köye giden Yalvaç'ın arkadaşı Şerafettin Çelik ise "Arabama çay yükledim buradan yukarı geçtik. 50-100 metre yukarıda ayıyla karşılaştık. Ayı bizi görünce kendini çaydan aşağı attı. Biz de yolumuza devam ettik kaçtı diye. 10 dakika sonra bir arkadaşımızdan telefon geldi. 'Ayı bana saldırdı acele yetişin' diye. Biz de çayları attık, hemen olay yerine gittik. Vatandaş kanlar içinde duruyordu. Bizden sonra ayı buraya iniyor vatandaş da buradan yukarı yaya geliyor. Ayı ile karşılaşınca panikliyor o anda. Bu kapıyı zorluyor, orayı açamayınca şu kapıyı açıyor. Kendisini buradan içeri atıyor ayı da peşine takılıyor. İçeride boğuşuyorlar vatandaşı darbeliyor sonrasında ayı çekip gidiyor" diye konuştu.

Yalvaç'ın yakını Ersin Canpolat ise "Burada çay yarıcılığı yapıyorum. Eniştem yola yukarı doğru gelirken ayı ile karşılaşmış. Telefonla bizi aradı. Bizde apar topar çayı boşalttık gittik ki eniştem burada uzanmış şekilde gördük. Kalp hastası zaten görünce şok oldum. Çok kötü oldum. Kendi imkanlarımızla aracımıza koyduk ambulansa teslim ettik" ifadelerini kullandı.