Artvin'de arızalanan kamyonet, vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi
Artvin'de Cumhuriyet Caddesi'nde arızalanan 08 ABA 032 plakalı kamyonet, sürücünün yardımına koşan vatandaşlar sayesinde yoldan çekildi. Kamyonetin arızalanması nedeniyle tek şeritli yokuş yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Ancak çevredeki vatandaşların dayanışmasıyla kamyonet uygun alana kadar itildi ve yol tekrar ulaşıma açıldı.
Artvin'de arızalanan kamyonet, vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.
Cumhuriyet Caddesi'nde 08 ABA 032 plakalı kamyonet arızalanıp yolda kaldı.
Tek şeritli yokuş yol, sürücünün bir süre uğraşmasına rağmen kamyoneti çalıştıramayınca ulaşıma kapandı.
Çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak kamyoneti yaklaşık 50 metre uygun alana kadar itti.
Araç kuyruğunun oluştuğu yol, vatandaşların dayanışması sayesinde ulaşıma açıldı.