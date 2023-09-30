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Artvin'de arızalanan kamyonet, vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi

Artvin'de Cumhuriyet Caddesi'nde arızalanan 08 ABA 032 plakalı kamyonet, sürücünün yardımına koşan vatandaşlar sayesinde yoldan çekildi. Kamyonetin arızalanması nedeniyle tek şeritli yokuş yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Ancak çevredeki vatandaşların dayanışmasıyla kamyonet uygun alana kadar itildi ve yol tekrar ulaşıma açıldı.