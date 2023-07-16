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Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Yaşam Haberleri

Artvin'de aç kalan ayılar merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi.

Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

ARTVİN - Artvin'de aç kalan ayılar merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi

Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerine zarar vermeye devam ediyor. Merkeze bağlı Sarıbudak Köyü Sarsığev yaylasında bulunan Nihat Köksal'a ait eve giren ayılar, evi içini harabeye çevirdiler.

Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti. Hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar harabeye dönen evlerini görünce neye uğradıkların şaşırdı.

Nihat Köksal, evin halini kayıt alarak gülerek yaşananları anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Yaşam

Nihat Köksal Artvin Yaşam Haberler

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