Artvin'de 16 yaşındaki lise öğrencisi motor ustası oldu

Artvin'de yaşayan lise öğrencisi Azra Pekal, babasının tamirhanesinde motor tamiri yaparak motor ustası oldu. Babasına yardımcı olan genç kız, yaz tatillerini ve boş vakitlerini bu şekilde değerlendiriyor.

Artvin'de yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Azra Pekal, çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde motor ustası oldu. Yaşıtlarının aksine elleri motor yağıyla kaplı genç kız, motor tamiri yapıyor, babasına yardımcı oluyor.

Artvin'de yaşayan lise öğrencisi Azra Pekal, yaz tatillerini Artvin Sanayi Sitesinde bulunan babasına ait otomobil bakım ve onarım servisinin de çalışarak geçiriyor. Yaz tatilinin yanı sıra okuldan kalan boş vakitlerinde babasının tamirhanesine gidip tulumun giyerek araç tamiri yapıyor. Ufak yaşta babasının tamirhanesiyle oynamak için giren Azra Pekal, şimdi iyi bir motor ustası.

Artvin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Azra Pekal, okul tatili ve ders sonrası, okul harçlığımı çıkarmak için babası Yurttaş Pekal'a hem yardım ediyor hem de harçlığının çıkartıyor. Küçük yaştan başlayan araç tutkunu babasının desteğiyle motor ustalığına dönüşürken, yaptığı işi ise çok sevdiğini söylüyor.

Azra Pekal yaptığı açıklamada, "Bu işi hemen hemen 3 sene oldu başlayalı, babamın sayesinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İşin erkeği bayanı yok. Gücüm yettiği sürece kadın olarak ta bu işi seviyorum. Araçlara karşıda tutkunluğum olduğu için işimi severek yapıyorum. İlk girdiğimde zorlandım. Kolay değil. Bir motora baktığın zaman bir kadın olarak neyin ne olduğunu anlayamazsın ama babamın sayesinde bu işi az çok öğrendik. Çevreden görenler güzel tepkiler veriyorlar" dedi.

Sanayi ustaları ve müşteriler Azra'yı şaşkınlıkla izliyor

Azra'nın çıraklığa başladığında bu işi yapabileceğini hiç zannetmediklerini ve azmi sayesinde kısa sürede her işi yapmaya başladığını ifade eden ustalar, "Lastik sökümü kriko kaldırma temizlik ve diğer işlerle meşgul oldu. Bizden önce her işe sarılıyor. Bizde şaşkınlık içerisinde bakıyoruz bu duruma. Bu işi de severek yapıyor" diye konuştular.

İş Yeri sahibi baba Yurttaş Pekal ise kızının yeteneğinden ve çalışmasından oldukça mutlu. Pekal "Kızlarımın ikisi de bu işe pek meraklılar. İş yerime oynamak için gelirlerdi daha sonra bana yardım etmek istediler. Azra kızım elleri yağla bulaşınca bu mesleği sevmeye başladı. Artık iş yerimi gözüm arkada kalmadan bırakıp gidiyorum. Bakım yada arıza tespiti için gelen araçların arıza tespitini yapıyor ve üşenmeden araçların bakımını yapıyor" ifadelerini kullandı. - ARTVİN