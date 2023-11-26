Artvin-Ardahan Karayolunda Heyelan: Yol Trafiğe Kapandı

Artvin'de etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Artvin-Ardahan karayolunun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yol, yola düşen kaya parçaları nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de dünden beri etkili olan kuvvetli yağış sonrasında bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi. Artvin - Ardahan karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları yüzünden yol bir süre trafiğe kapandı.

Artvin – Ardahan karayolunun 25'inci kilometresi Varyant mevkiinde bu sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu ulaşıma tamamen kapattı. Yolda araç kuyruğu oluşurken, sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çalışma başlattı. Yol güvenliğini sağlamak için bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları anonslarla çalışmanın uzun süreceği konusunda sürücüleri uyardı. Heyelan sırasında bölgeden araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Yoldaki kayaların temizlenmesi sonrasında yol trafiğe açıldı. Bölgede yağmurla beraber Artvin-Ardahan yolu üzerinde zaman zaman kaya parçalarının yollara düşmesi sürücülerin için tehlike yaratıyor.