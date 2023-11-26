Haberler ›› Yaşam ›› Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sonrası ulaşım normale döndü

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sonrası ulaşım normale döndü

Artvin'de meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyordu. Ancak ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yol çift şeritli trafiğe açıldı.