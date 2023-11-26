Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sonrası ulaşım normale döndü
Artvin'de meydana gelen heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyordu. Ancak ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yol çift şeritli trafiğe açıldı.
Artvin'de heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle tek şeridinin açık tutulduğu Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım normale döndü.
Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan güzergahındaki kara yolunun 23. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ilk etapta yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Yola sürüklenen dev kaya kütlesini iş makinesiyle kıran ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yolu çift şeritli trafiğe açtı.