Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.
Artvin- Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam