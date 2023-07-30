Batman'ın Sason ilçesinde bunaltıcı sıcaklıktan kaçan vatandaşlar, serinlemek ve dinlenmek için Sevek Mesire Alanı'na akın ediyor. Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor. Özelikle soğuk su kaynaklarının bulunduğu ve tarihi çınar ağaçlarının dibinde hoş vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Sason ilçesinde bulunan Sevek Mesire Alanı'nda piknik yaparak halaylar çekip hoş vakit geçiriyor. Mesire alanına gelerek hoş vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlardan Eyyüp Kaya, 'Batman'da sıcaklık 45 dereceyi aştığı için bizler de serinlemek için daha serin olan Sason ilçesinde bulunan Sevek Mesire Alanı'na geldik. Batman'da dayanılmaz bir sıcaklık var. Burası gayet serin. Sabah geldik, burada kahvaltımızı yaptık. Oyunlar oynadık, mangalımızı yakarak burada öğle yemeğimizi de yedik. Akşama kadar burada kalıp sonra evimize döneceğiz' dedi. Vatandaşlardan Tuğba Demir'de Sevek Mesire Alanı'nın çok serin olduğu için arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ve hoş vakit geçirdiklerini söyledi. Hava sıcaklığının Batman'da 45 dereceyi aştığı halde mesire alanında his edilir sıcaklığın 30 derece civarında olduğunu belirten vatandaşlardan Tacettin Durmuş, 'Arkadaşlarım ile birlikte buraya geldim. Çok güzel bir havası var. Batman 45 dereceyi aştığı bu saatlerde burası 30 derecedir. Çok serin ve tarihi çınar ağaçları var. Biz çok beğendik herkesi buraya davet ediyoruz' diye konuştu.

Artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bunaltıcı sıcaklıktan kaçan vatandaşlar, serinlemek ve dinlenmek için Sevek Mesire Alanı'na akın ediyor.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere gitmekte buluyor. Özelikle soğuk su kaynaklarının bulunduğu ve tarihi çınar ağaçlarının dibinde hoş vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Sason ilçesinde bulunan Sevek Mesire Alanı'nda piknik yaparak halaylar çekip hoş vakit geçiriyor.

Mesire alanına gelerek hoş vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlardan Eyyüp Kaya, " Batman'da sıcaklık 45 dereceyi aştığı için bizler de serinlemek için daha serin olan Sason ilçesinde bulunan Sevek Mesire Alanı'na geldik. Batman'da dayanılmaz bir sıcaklık var. Burası gayet serin. Sabah geldik, burada kahvaltımızı yaptık. Oyunlar oynadık, mangalımızı yakarak burada öğle yemeğimizi de yedik. Akşama kadar burada kalıp sonra evimize döneceğiz" dedi.

Vatandaşlardan Tuğba Demir'de Sevek Mesire Alanı'nın çok serin olduğu için arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ve hoş vakit geçirdiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının Batman'da 45 dereceyi aştığı halde mesire alanında his edilir sıcaklığın 30 derece civarında olduğunu belirten vatandaşlardan Tacettin Durmuş, "Arkadaşlarım ile birlikte buraya geldim. Çok güzel bir havası var. Batman 45 dereceyi aştığı bu saatlerde burası 30 derecedir. Çok serin ve tarihi çınar ağaçları var. Biz çok beğendik herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.