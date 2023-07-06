Depremzede vatandaşlara hizmetlerine devam eden Hatay Arsuz Dostluk Kenti, Bodrum Belediyesi tarafından yenilendi. Kentte konaklama, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

Arsuz Dostluk Kenti yenilendi

Dostluk Kenti, depremzede vatandaşlara hizmetlerine devam ediyor

MUĞLA - 06 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem sonrası Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti, depremzede vatandaşlara hizmetlerine devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren desteklerine başlayan ve yaklaşık 6 aylık süre zarfında bölgede hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde depremzede vatandaşların barınma, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir nebze de olsa yaraların sarılması ve deprem mağduru vatandaşların yaşamını sürdürebilmeleri için Bodrum'dan gelen gıda ve giyim yardımlarıyla başlayan çalışmalar sonrası kurulan kentte vatandaşların daha konforlu olarak yaşamlarını sürdürmeleri için yenilikler yapılıyor. Bir kısmı çadır bir kısmının konteyner olarak tasarlandığı kentte gelinen noktada çadır yaşam şartlarının zor olması sebebiyle kentte çadırların tamamı kaldırıldı. Bölgede yapılan yenilikler çerçevesinde 290 konteyner ev bölgeye yerleştirilerek bin 400 vatandaşa konaklama imkanı sağlanacak duruma getirildi.

Konteyner kentte duş, mutfak, oturma grubu, yatak, televizyon, klima ocak, şofben gibi bütün imkanlar vatandaşların hizmetine sunulurken sosyal tesis, depolama alanları, berber, kuaför, kafe, market, çocuk oyun alanları, kütüphane, eczane, sağlık kabini, kreş ve çamaşırhanenin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca konteyner kent etrafına yürüyüş ve bisiklet yolları yapılırken altyapı, peyzaj ve çevre güvenliği için çitle çevirme işlerinin de yine Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Dostluk Kenti'nde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, belirlenecek plan dahilinde bölgedeki yerel yönetimlere teslim edileceği ve Bodrum Belediyesi'nin deprem bölgesindeki görevini tamamlayacağı bildirildi.