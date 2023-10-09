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Arsuz'da Şiddetli Yağış Tarım Arazilerine Zarar Verdi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Tarım arazileri ile bahçeler zarar gördü.