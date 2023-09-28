Arnavutköy ve Başakşehir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri su altı kurtarma ve destek ekiplerinin bölgede bulunmasını talep etti. Bir vatandaşın dükkanı su bastı ve çalışanlar mahsur kaldı.

Arnavutköy ve Başakşehir'de sağanak yağış etkili oldu. Bazı caddeler suların taşması nedeniyle göle dönerken itfaiye ekipleri su altı kurtarma ve destek ekiplerin bölgede bulunmalarını talep etti. Yağış nedeniyle bir vatandaşın dükkanını su bastığı ve çalışanların mahsur kaldığı görüldü.

Arnavutköy ve Başakşehir'de sağanak yağış etkili oldu. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti. Bazı caddelerin suların taşmasıyla göle döndüğü görülürken bir vatandaşın dükkanını da su bastı. Kapısını açınca su bastığını ifade eden dükkan sahibi ve çalışanlar içeride mahsur kaldı. Yağış nedeniyle trafiğin kapanmasıyla da vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL