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Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda mahsur kalan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan bataklıkta mahsur kalan bir köpeği fark etti. İki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan bataklıkta mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı.

Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, bir köpeğin bataklığa saplandığını fark etti.

Bataklığa giren gruptaki iki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı.

Köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Yaşam

Sazlıdere Barajı Yaşam Haberler

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