Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda mahsur kalan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan bataklıkta mahsur kalan bir köpeği fark etti. İki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan bataklıkta mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı.
Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, bir köpeğin bataklığa saplandığını fark etti.
Bataklığa giren gruptaki iki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı.
Köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Yaşam