Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda mahsur kalan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, Arnavutköy Sazlıdere Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan bataklıkta mahsur kalan bir köpeği fark etti. İki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.