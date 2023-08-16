Arnavutköy'de VİP taksi ile kamyonetin karıştığı kaza

Arnavutköy'de VİP taksi ile kamyonetin kaarıştığı kazası sonucunda taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken taksi hurda yığınına dönüştü. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı noktası mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre Emrah Odabaşı yönetimindeki 34 NL 4799 plakalı VİP taksi cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevra yapmaya başladı. Manevralar sonucunda duramayan taksi Hüseyin Erkal yönetiminde olan 33 EJ 7131 plakalı karton yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda kamyonet aynı istikamette ileriye doğru sürüklenirken, VİP taşımacılık yapan taksi ağır hasar alarak ters aynı şeritte ters istikamete döndü. Taksi içerisinde bulunan sürücü Emrah Odabaşı araç içerisine sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralı sürücüye çevredeki diğer araç sürücüleri müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan taksi sürücüsü ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alıp kazayla alakalı çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy İstikametinde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kapatılan şeritler nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Kazanın ilk anlarında yaşananlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL