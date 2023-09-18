Arnavutköy'de Vinç Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ARNAVUTKÖY'de sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi. Vinç operatörü hayatını kaybetti. Polis ekipleri, vinç operatörünün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 11.00 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 28 yaşındaki vinç operatörü Cem Özhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından vinç operatörünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.