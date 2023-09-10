Arnavutköy'de Tanker Kaza Yaptı
Arnavutköy'de seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kaza sonrası sürücünün tankerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kaza sonrası sürücünün tankerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Trafikteki araçlara çarpmamak için manevra yapan tanker sürücüsü, yoldan savrularak önce kaldırıma çarptı. Kaldırıma çıkan tankerin kupası çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrildi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Kazayı yara almadan atlatan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonrası Arnavutköy Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken tankerin devrilen kupası, vinç yardımıyla kaldırıldı.