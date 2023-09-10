Arnavutköy'de Tanker Kaza Yaptı

Arnavutköy'de seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kaza sonrası sürücünün tankerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.