Arnavutköy'de Tanker Kaza Yaptı

Arnavutköy'de seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Tankerin kupası yerinden koparak devrildi ancak sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'DE TANKER KAZASI: FACİA UCUZ ATLATILDI(Ek bilgi ve görüntülerle)

Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada, tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kaza sonrası sürücünün tankerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.Kaza anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Trafikte seyir halindeki başka bir tankere çarpmamak için manevra yapan tanker sürücüsü, yoldan savrularak önce kaldırıma çarptı. Ardından kaldırıma çıkan tankerin kupası çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrildi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.Kazayı yara almadan atlatan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonrası Arnavutköy Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken tankerin devrilen kupası vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin trafikte seyir halindeyken öndeki başka bir tankere çarpmamak için manevra yaptığı anlar görülüyor. Manevranın ardından tanker kaldırıma çıkıyor ve yerinden kopan kupası devriliyor.