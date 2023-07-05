Arnavutköy'de Su Kuyusunda Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

ARNAVUTKÖY'de hayvancılık yapan iki kişi hayvanlarına su getirmek için D-20 Otoyolu kenarındaki su kuyusuna geldi. Yaşlı adam su kuyusuna girdi arkadaşı ise dışarı bekledi. Su kuyusuna girdikten sonra saatlerce haber alamayan arkadaşı itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaşlı adam girdiği su kuyusundan 4 saat sonra sürünerek çıktı. Hayvancılık yapan Cevat Gürgen ve İsmail Kerdak D-10 Otoyolu kenarındaki su kuyusundan hayvanlarına su almak istedi. 75 yaşındaki Cevat Gürgen arkadaşının ısrarlarına rağmen, su kuyusuna girdi. Gürgen'den saatlerce haber alamayan arkadaşı İsmail Kerdak endişelendi. Kerdak, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuda kameralı arama yaparken, kuyuda mahsur kalan yaşlı adam 4 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.Kuyuda 1.5 kilometre sürünerek ilerleyen Gürgen'e ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. 75 yaşındaki Cevat Gürgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"GİRME DEDİM AMA GİRDİ"

Kuyuya giren 75 yaşındaki Cevat Gürgen'in arkadaşı İsmail Kerdak ise, "Şu hortumu karşıya geçirip hayvanları sulamak için geldik. 'Girme' dedim ama girdi bir daha da çıkmadı. Bu sefer de çıkmayınca jandarmayı aramak zorunda kaldım. Çıkmasını bekliyordum 1 saati geçti ama çıkmadı.Saat 1'e 20 kaladan bu saate kadar çıkmadı. 1 kilometre ileriden çıktı galiba.Ambulansa aldılar şimdi durumu iyi. Menfezde bir su akıyordu o suyu hayvanlara içirmek için o tarafa çekecekti. 1 saat çıkmayınca korktum jandamayı aradım mecburen "şeklinde konuştu.