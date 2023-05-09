Arnavutköy'de sokak köpekleri 14 koyunu telef etti

Arnavutköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 14 koyun telef oldu. Hayvan sahipleri bu durumun sık yaşandığını belirtirken, hayvancılıkla uğraşanlar yetkililerden çözüm bekliyor.

ARNAVUTKÖY'de iddialara göre sokak köpeklerinin saldırdığı kurbanlık 14 koyun öldü.

Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iddialara göre, kurban bayramı için koyunların bakıldığı alana başıboş köpekler bırakıldı. Köpekler, arazideki koyunlara saldırdı. Saldırı sonucu sürüde bulunan 14 koyun öldü. Hayvan sahibi olanlar bu durumun çok sık yaşandığını söyledi.