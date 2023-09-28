Arnavutköy'de sele kapılan işçi kepçe ile kurtarıldı

Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mevkii'nde dere taşması sonucu sele kapılan bir işçi, ağaca tutunarak bekledi. İşçi, kepçe ile kurtarılarak güvenli alana götürüldü.

ARNAVUTKÖY'de sele kapılan bir işçi ağaca tutundu. Ağaca sarılarak bekleyen işçi kepçe ile kurtarıldı.

Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mevkii'nde dere taştı. Bir konteynerde kalan işçilerden biri suya kapılmamak için ağaca tutuldu. Sel ortasında bekleyen işçiyi kurtarmak için kepçeli operasyon düzenlendi. Kepçe ile kurtaran işçi alkışlarla güvenli alana götürüldü.