Arnavutköy'de Sel Felaketi: Evler Selden Etkilendi

Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, giriş kattaki bir evi sel bastırdı. Ev sahibi vidanjörle suları tahliye etti. Yaşlı bir kadın mahsur kaldı ancak gelini ve torunu yardıma koştu. Olay yerine gelen oğlu ise evi tahliye etti. Sabaha kadar çalışacaklarını belirten torun, evdeki suyu tahliye etmek için duvarı kırdıklarını söyledi.

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan evi vidanjörle tahliye ettiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ilçeyi olumsuz etkiledi. Selden dolayı giriş kattaki bir ev kullanılamaz hale gelirken ev sahibi vidanjörle suları tahliye etti.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan giriş kattaki bir evi yoğun yağıştan dolayı sel bastı. Evin içinde yaşlı bir kadın mahsur kaldı. Durumu fark eden gelini yaşlı kadını evden çıkarırken, torunu ise vidanjör ile yardıma koştu. Olay yerine gelen oğlu, kullanılamaz hale gelen evi tahliye etti. Sabaha kadar çalışacaklarını ifade eden yaşlı kadının torunu olan Mevlüt Gülmez, "Ben aslında farkında değildim. Sel olunca annem beni aradı. Annem vidanjör var mı diye sordu. Fakat şantiyenin giriş çıkışları kapanmıştı. Zor gelebildik. Aradan 2 saat geçtikten sonra duvarı kırdık. Evdeki suyu o şekilde tahliye edebildik. Sabaha kadar çalışacağız" dedi.