Arnavutköy'de Sağanak Yağış Sonrası Dere Taştı
Arnavutköy'de yaşanan sağanak yağış sonrası Arnavutköy deresi taştı ve araçlar ilerlemekte zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
ARNAVUTKÖY'DE sağanak yağış sonrası Arnavutköy deresi taştı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kapanan yolu ve rögarları açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy, Bolluca mahallesinden geçen Arnavutköy deresinde taşkınlar oluştu. Taşkın nedeniyle Abdullah Gül caddesinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin taşkının önüne geçmek için tedbirler aldığı görülürken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam