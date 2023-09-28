Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yeni yapılan bir binanın istinat duvarı yıkıldı ve yan tarafındaki binanın bodrum katı suyla doldu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken su tahliyesi devam ediyor.

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yeni yapılan binanın istinat duvarı yıkılırken yan tarafındaki binanın bodrum katını da su bastı.

İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle Arnavutköy Merkez Mahallesi Demircan Sokak'ta iki binanın arasında toplanan sular, yapımı kısa süre önce tamamlanan boş binanın istinat duvarını yıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Silivri Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Duvarı yıkılan alanın yanındaki binanın bodrum katını ise su bastı. Tedbir amacıyla bina sakinleri tahliye edilirken alan emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken SAK ekiplerinin su tahliyesi ise devam ediyor.

Olay hakkında konuşan sokak sakini Süleyman Keskin, "Yaklaşık saat 15.00 sıralarında yağmur başladı. Daha sonra suyun toplanıp gittiği yer burasıydı. Burada da istinat duvarı ile bunun önünü kapattığı için su gidecek yer bulamadı ve istinat duvarını devirdi. Burası yapılırken bina sahibine 'Burası ne yapılacak?' dedik. Bize fabrika yapacaklarını söylediler. Daha sonra mahallenin su gideri olan yerleri kırdı ve kendine temel yaptı. Biz bu şekilde suyun gitmeyeceğini söylediğimiz halde 'Benim sorunum değil' diyerek binasını yaptı. Can kaybı veya yaralı Allah'a şükür yok. Şu anda su tahliyesi devam ediyor. Binanın bodrumu tamamen doldu. Üst kata girecekken istinat duvarının devrilmesinden sonra üst kat kurtuldu" dedi.