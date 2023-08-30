Arnavutköy'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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Boyalık Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Arnavutköy'de, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Boyalık Köyü mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Yaşam