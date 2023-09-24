Arnavutköy'de nalbura ait malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de bir nalbura ait malzemelerin bulunduğu açık alanda çıkan yangın, iş yeri ve bazı evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Arnavutköy'de bir nalbura ait malzemelerin bulunduğu açık alanda çıkan ve iş yeri ile bazı evlere de sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tayakadın Mahallesi Yassıören Caddesi'ndeki bir nalbur dükkanına ait malzemelerin bulunduğu açık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir iş yerine ve bazı evlere sıçradı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu nalbura ait malzemeler yanarken, iş yeri ve evler de zarar gördü.