Arnavutköy'de motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü kavşakta otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde esnafın motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu anlar da görülüyor.

Kaza, dün sabah saat saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi.34 GPV 820 plakalı motosikletle caddede seyir halindeki Sedat Çelik, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden kavşağa girmeye çalışan Ö.B. yönetimindeki 16 J 3341 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, önce otomobilin ön kaputuna düştü ardından da yere savruldu. Yaralanan sürücüye ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Keklik, " Sabah 09.15 civarlarında burada bir kaza oldu. Burada çoğunlukla ters yönden gitmeye çalışanlar oluyor. Burada da bir önlem alınmasını istiyoruz. Buradaki tepede de tıkanma oluyor.

Sabahki kazada araba hatalıydı. Motosikletler düzgün gidiyor ama arabalar sinyal vermiyorlar genelde. Öyle çarpışmalar oluyor. Ters yöne girenler oluyor. Sinyal versinler zaten biz kendi yolumuza gidiyoruz " dedi.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.