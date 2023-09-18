Arnavutköy'de kule vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki bir sanayi sitesi inşaatında aşırı rüzgar nedeniyle kule vinç devrildi. Olayda vinç operatörü Cem Özhan hayatını kaybetti. İtfaiye, sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Arnavutköy'de sanayi sitesi inşaatında kule vinç devrildi. Olayda vinç operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesi inşaatında yaşandı. Aşırı rüzgar nedeniyle inşaat alanında bulunan kule vinç devrildi. Olayda vinç operatörü Cem Özhan (24) hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin Özhan'ın cansız bedeninin çıkartılması için çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL